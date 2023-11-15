ЕК ожидает цену на нефть в $84,1 за баррель в 2023 году

Цены на газ, включая СПГ, Еврокомиссия прогнозирует на уровне €43,3 за мегаватт/час в 2023 году

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) ожидает роста средней цены на нефть до $84,1 за баррель марки Brent в 2023 году и до $84,5 за баррель в 2024 году. Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе ЕК.

Весной, после введения Группой семи так называемого потолка цен на нефть из России, Еврокомиссия ожидала уровень цен в $76,3 и $72,1 соответственно.

Цены на газ, включая СПГ, Еврокомиссия прогнозирует на уровне €43,3 за мегаватт/час в 2023 году и €55,1 за мегаватт/час в 2024 году. В весеннем прогнозе ЕК ожидала цен на уровне €48 и €55,4 соответственно.