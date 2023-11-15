15 ноября, 10:08,
обновлено 15 ноября, 10:15
Мировые цены на нефть

ЕК ожидает цену на нефть в $84,1 за баррель в 2023 году

Цены на газ, включая СПГ, Еврокомиссия прогнозирует на уровне €43,3 за мегаватт/час в 2023 году

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) ожидает роста средней цены на нефть до $84,1 за баррель марки Brent в 2023 году и до $84,5 за баррель в 2024 году. Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе ЕК.

Весной, после введения Группой семи так называемого потолка цен на нефть из России, Еврокомиссия ожидала уровень цен в $76,3 и $72,1 соответственно.

Цены на газ, включая СПГ, Еврокомиссия прогнозирует на уровне €43,3 за мегаватт/час в 2023 году и €55,1 за мегаватт/час в 2024 году. В весеннем прогнозе ЕК ожидала цен на уровне €48 и €55,4 соответственно. 

Теги:
Мировые цены на нефть
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация