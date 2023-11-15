Глава Нижегородской области пригласил Китай стать ключевым партнером ЦИПР-2024

Глеб Никитин отметил, что с 2023 года конференция сосредоточена на усилении интеграционной повестки, развитии взаимовыгодного сотрудничества с странами-членами ЕАЭС, ШОС, БРИКС в части высокотехнологичного сегмента

ТАСС, 15 ноября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил Китай стать в 2024 году ключевым международным партнером конференции ЦИПР ("Цифровая индустрия промышленной России"). С таким предложением он выступил на пленарной сессии выставки China hi-tech fair в городе Шэньчжэнь.

"Мы видим огромный потенциал в выстраивании диалога с нашим стратегическим партнером - Китаем - и уже на будущий год приглашаем его стать ключевым международным партнером мероприятия ЦИПР-2024", - сказал Никитин.

Он отметил, что с 2023 года конференция сосредоточена на усилении интеграционной повестки, развитии взаимовыгодного сотрудничества с странами-членами ЕАЭС, ШОС, БРИКС в части высокотехнологичного сегмента сотрудничества.

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" - представительное деловое мероприятие, входящее в пятерку крупнейших мероприятий в области цифровой экономики в России. На протяжении многих лет является ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики.

В последние годы ЦИПР проходит в Нижнем Новгороде.