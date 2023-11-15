15 ноября, 10:28

В Азербайджане заявили о росте экспорта газа на 8,2% в январе - октябре

Пресс-служба министерства энергетики сообщила, что показатель составил 19,8 млрд куб. м

БАКУ, 15 ноября. /ТАСС/. Азербайджан за 10 месяцев 2023 года экспортировал 19,8 млрд куб. м газа, из них почти половину - 9,8 млрд куб. м - в Европу. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"В январе - октябре 2023 года экспорт газа из Азербайджана составил 19,8 млрд куб. м, что на 8,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Из этого объема 9,8 млрд куб. м (49% всего экспорта) поставлено в Европу, 8,1 млрд куб. м (41%) - в Турцию, 1,9 млрд куб. м (10%) - в Грузию", - говорится в пресс-релизе министерства.

По данным Минэнерго, добыча газа в Азербайджане за 10 месяцев составила 40,1 млрд куб. м, что на 4,2%, или на 1,6 млрд куб. м больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В 2022 году Азербайджан экспортировал 22,3 млрд куб. м газа, более половины этого объема - 11,4 млрд куб. м - пришлись на европейский рынок. В этом году объем экспорта планируется на уровне 24,5 млрд куб. м, из них 12 млрд куб. м будет поставлено в Европу. 

Теги:
Азербайджан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация