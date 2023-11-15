В Азербайджане заявили о росте экспорта газа на 8,2% в январе - октябре

Пресс-служба министерства энергетики сообщила, что показатель составил 19,8 млрд куб. м

БАКУ, 15 ноября. /ТАСС/. Азербайджан за 10 месяцев 2023 года экспортировал 19,8 млрд куб. м газа, из них почти половину - 9,8 млрд куб. м - в Европу. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"В январе - октябре 2023 года экспорт газа из Азербайджана составил 19,8 млрд куб. м, что на 8,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Из этого объема 9,8 млрд куб. м (49% всего экспорта) поставлено в Европу, 8,1 млрд куб. м (41%) - в Турцию, 1,9 млрд куб. м (10%) - в Грузию", - говорится в пресс-релизе министерства.

По данным Минэнерго, добыча газа в Азербайджане за 10 месяцев составила 40,1 млрд куб. м, что на 4,2%, или на 1,6 млрд куб. м больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В 2022 году Азербайджан экспортировал 22,3 млрд куб. м газа, более половины этого объема - 11,4 млрд куб. м - пришлись на европейский рынок. В этом году объем экспорта планируется на уровне 24,5 млрд куб. м, из них 12 млрд куб. м будет поставлено в Европу.