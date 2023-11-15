15 ноября, 10:17,
обновлено 15 ноября, 10:37
Санкции в отношении России

Bloomberg: ЕС хочет запретить экспорт в Россию станков и двигателей для БПЛА

Carl Court/ Getty Images
© Carl Court/ Getty Images

По данным агентства, Европейский союз также предлагает запретить ввозить в РФ химикаты, литиевые батареи и термостаты

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций против России хочет запретить экспорт в РФ станков и комплектующих.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

Кроме того, ЕС предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для БПЛА. Также в рамках нового пакета рестрикций будет запрещен импорт жидкого пропана, видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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