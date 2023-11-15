15 ноября, 10:30

Эксперты сообщили, что МФО в III квартале выдали микрозаймы на почти 350 млрд рублей

По данным саморегулируемой организации "МиР", за год показатель совокупного объема микрозаймов вырос на 18,2%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Совокупный объем выданных в России за третий квартал 2023 года микрозаймов достиг 348,1 млрд руб., увеличившись в годовом сравнении на 18,2%. Однако, несмотря на обновление рекордного показателя, темпы роста замедлились на фоне ряда вступивших в силу регуляторных ограничений, говорится в материале крупнейшего объединения участников микрофинансового рынка - саморегулируемой организации (СРО) "МиР".

"По итогам третьего квартала 2023 года совокупный объем микрозаймов достиг 348,1 млрд рублей. За квартал показатель вырос на 5,5%, за год - на 18,2%. Несмотря на обновление рекордного показателя за последние несколько периодов, темпы роста замедлились на фоне ряда вступивших в силу ограничений. Во втором квартале динамика роста превышала 6,4% против 5,5% за прошедший период", - отмечается в сообщении.

По данным СРО, основная часть краткосрочных и среднесрочных займов выдавалась онлайн, рост этого сегмента ускорился до 9,4%. Портфель офлайн-займов на протяжении последних трех кварталов существенно не менялся в объемном выражении. "Таким образом, тренд по уходу рынка в онлайн продолжается", - отмечают аналитики.

Количество действующих заемщиков в третьем квартале составило 19,9 млн человек (рост по сравнению с предыдущим кварталом на 4,1%). Всего с начала года, согласно данным СРО, количество действующих заемщиков увеличилось на 1,5 млн, в прошлом году прирост составлял 1 млн.

Согласно материалам, с начала года доля просроченной задолженности поступательно снижается. "Несмотря на медленное снижение (на 0,4%), тренд носит уже долгосрочный характер, что может оцениваться как положительный фактор", - отмечают аналитики.

1 июля 2023 года вступило в силу ограничение максимальной ставки по микрозаймам с 1% до 0,8% в день. При этом предельное значение полной стоимости займа было также уменьшено с 365% до 292% годовых, а максимальный размер суммы всех переплат - до 130%. Кроме этого, в 2023 году Банк России ввел макропруденциальные лимиты, согласно которым каждый квартал устанавливались предельные значения к доле рискованных ссуд в выдачах. 

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