15 ноября, 10:49

В Mediascope назвали лидера среди интернет-платформ в России

Им оказался WhatsApp

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Порядка 81 млн человек ежедневно заходят в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), эта платформа остается лидером по охвату населения в России. В тройку лидеров также вошли "Яндекс" и Google, сообщила руководитель сектора поддержки клиентов сегмента Digital Mediascope Наталья Бороздина.

Согласно презентации Бороздиной, по среднесуточному охвату лидером в России остается WhatsApp: в сутки туда заходят более 81 млн человек. На втором месте "Яндекс" с показателем 68 млн человек, на третьем - Google, куда заходят более 64 млн человек.

В Telegram каждый день заходят более 56 млн человек, во "ВКонтакте" - более 54 млн. Среднесуточная аудитория YouTube составляет 53 млн человек.

"Мы видим, что по среднедневному охвату их топа у нас выбывает такая огромная соцсеть в прошлом, как Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), и такой популярный e-com-игрок, маркетплейс, как Aliexpress. При этом прибывают в топ "Дзен" и Ozon", - сказала она в ходе Национального рекламного форума. 

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Россия
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