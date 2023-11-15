15 ноября, 10:30

Финансовая грамотность жителей новых регионов будет одной из тем форума "Просто капитал"

Мероприятие пройдет 22 ноября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Финансовая грамотность жителей новых субъектов России станет важным треком четвертого российского онлайн-форума по финансовой грамотности "Просто капитал", который пройдет 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ПСБ.

"На треке поддержки и развития эксперты ПСБ и финансовых институтов расскажут о специальных мерах поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан, жителей новых регионов России, дадут рекомендации по вопросам управления личным бюджетом и вопросам финансовой безопасности. Трек направлен на интеграцию новых регионов в систему социально-экономического развития России", - уточняется в сообщении.

Среди других тем - семейный трек про вопросы организации семейного бюджета и инвестиций, получения льгот и компенсаций, планирования пенсионных накоплений, оформления кредита и ипотеки. Также представлен трек бизнеса для актуализации знаний по вопросам мер господдержки, налогам и льготам и другим. Предусмотрено обсуждение особенностей социального предпринимательства, а также возможностей по развитию своего дела для супруг военнослужащих.

"Участники форума поднимают наиболее актуальные вопросы управления личным бюджетом, финансовой безопасности, социально-экономической тематики и многие другие. Разделенная на несколько потоков программа позволяет аудитории гибко подходить к выбору интересующей их темы и пополнять свои знания в зависимости от личных финансовых целей", - прокомментировала старший вице-президент - директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал" при поддержке ПСБ проводится с 2020 года. Третий раз он прошел в феврале 2023 года и собрал более 1,6 млн слушателей из разных уголков России. Ключевой темой обсуждения стал вопрос развития среднего и малого бизнеса. 

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