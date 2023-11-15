Индия увеличила экспорт товаров и услуг в октябре на сумму более $62 млрд

Общий дефицит торгового баланса снизился на 35,8% с апреля по октябрь, отметили в индийском министерстве промышленности и торговли

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. Индия в октябре экспортировала товаров и услуг на более чем $62 млрд, что превысило прошлогодние показатели за этот же период более чем на 9%. Об этом сообщило в своем отчете министерство промышленности и торговли южноазиатской республики.

"Экспорт товаров в октябре 2023 года вырос на 6,21 % и составил $33,57 млрд по сравнению с $31,60 млрд в октябре 2022 года" - уточнили в индийском Минпромторге. Что касается экспорта услуг, то с апреля по октябрь текущего года он оценивается в $192,6 млрд. В тот же период в прошлом году этот показатель составлял $181 млрд, что говорит о росте на более чем 6%, уточнили в ведомстве.

Кроме того, на положительную динамику в индийской торговле указывает сокращение общего дефицита торгового баланса с апреля по октябрь текущего года. Ожидается, что он уменьшится на 35,8%, с $89,8 млрд в 2022 году до $57,6 млрд в 2023 году.

Минпромторг отмечает, что в октябре продажи за рубеж товаров, не относящихся к нефтяной продукции и ювелирным изделиям, увеличились почти на 12%, до $24,5 млрд.

Основной вклад в рост экспорта в прошлом месяце внесли лекарства и фармацевтическая продукция, электронные товары, фабричные изделия и изделия ручной работы, железная руда, керамика, стеклянная посуда. Индия также экспортировала мясо, молочные продукты и птицеводческую продукцию.