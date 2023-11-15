15 ноября, 10:43

Индия увеличила экспорт товаров и услуг в октябре на сумму более $62 млрд

Общий дефицит торгового баланса снизился на 35,8% с апреля по октябрь, отметили в индийском министерстве промышленности и торговли

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. Индия в октябре экспортировала товаров и услуг на более чем $62 млрд, что превысило прошлогодние показатели за этот же период более чем на 9%. Об этом сообщило в своем отчете министерство промышленности и торговли южноазиатской республики.

"Экспорт товаров в октябре 2023 года вырос на 6,21 % и составил $33,57 млрд по сравнению с $31,60 млрд в октябре 2022 года" - уточнили в индийском Минпромторге. Что касается экспорта услуг, то с апреля по октябрь текущего года он оценивается в $192,6 млрд. В тот же период в прошлом году этот показатель составлял $181 млрд, что говорит о росте на более чем 6%, уточнили в ведомстве.

Кроме того, на положительную динамику в индийской торговле указывает сокращение общего дефицита торгового баланса с апреля по октябрь текущего года. Ожидается, что он уменьшится на 35,8%, с $89,8 млрд в 2022 году до $57,6 млрд в 2023 году.

Минпромторг отмечает, что в октябре продажи за рубеж товаров, не относящихся к нефтяной продукции и ювелирным изделиям, увеличились почти на 12%, до $24,5 млрд.

Основной вклад в рост экспорта в прошлом месяце внесли лекарства и фармацевтическая продукция, электронные товары, фабричные изделия и изделия ручной работы, железная руда, керамика, стеклянная посуда. Индия также экспортировала мясо, молочные продукты и птицеводческую продукцию. 

Теги:
Индия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация