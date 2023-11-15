К 13:50 мск евро снизился до 96,68 рубля, юань опустился до 12,274 рубля

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 13:35 мск, доллар снижался на 1,8%, до 88,97 рубля.

К 13:50 мск доллар незначительно замедлил снижение и находился на уровне 88,98 рубля (-1,79%). В то же время евро теряет 1,47%, опускаясь до 96,68 рубля, юань снижается на 1,57%, до 12,274 рубля.

По данным на 13:50 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 189,99 пункта (-0,7%), индекс РТС рос на 1,12%, до 1 129,45 пункта.