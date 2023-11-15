15 ноября, 10:37,
обновлено 15 ноября, 11:02
Колебания курса рубля

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля

Александр Авилов/ АГН "Москва"
© Александр Авилов/ АГН "Москва"

К 13:50 мск евро снизился до 96,68 рубля, юань опустился до 12,274 рубля

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля, свидетельствуют данные торгов.

Читайте также
Реальный эффективный курс рубля в октябре вырос на 1,2%Менее 30% опрошенных россиян интересуются курсом доллара

По данным на 13:35 мск, доллар снижался на 1,8%, до 88,97 рубля.

К 13:50 мск доллар незначительно замедлил снижение и находился на уровне 88,98 рубля (-1,79%). В то же время евро теряет 1,47%, опускаясь до 96,68 рубля, юань снижается на 1,57%, до 12,274 рубля.

По данным на 13:50 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 189,99 пункта (-0,7%), индекс РТС рос на 1,12%, до 1 129,45 пункта. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация