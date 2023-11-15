Почти 29 млрд рублей инвестируют в импортозамещение в пищевой промышленности в Подмосковье

Реализация импортозамещающих проектов в сфере пищевой промышленности позволит создать в регионе свыше 3,4 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Более 30 проектов импортозамещения в области пищевой промышленности реализуется в Московской области, общий объем инвестиций по ним оценивается почти в 29 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Одним из ключевых направлений работы подмосковных инвесторов сегодня является импортозамещение. Только в сфере пищевой промышленности на данный момент в Московской области реализуется 34 проекта, суммарный объем инвестиций по которым составляет 28,9 млрд рублей", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что реализация импортозамещающих проектов в сфере пищевой промышленности позволит создать в Московской области свыше 3,4 тыс. рабочих мест.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона рассказали, что, в частности, компания "ДМД Технологии" построит на территории городского округа Домодедово новое производство лимонадов и кваса, инвестиции в проект составят 250 млн рублей. В Раменском округе появится производство молочной продукции от компании "Евромол" - инвестиции оцениваются в 500 млн рублей. Кроме того, производство кондитерских изделий на территории Егорьевска реализует компания "Машины сладости", инвестиции в проект составят 5 млрд рублей.