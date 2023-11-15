15 ноября, 11:44

Макаров: поправками к бюджету полностью обеспечена реализация посланий президента РФ

По словам главы комитета ГД по бюджету и налогам, речь идет о распространении программы социального контракта на 900 тыс. человек, выплате материнского капитала, которая коснется 1 млн 342 тыс. семей, бесплатном горячем питании, которое получат 7 млн школьников, а также выплатах по 5 тыс. рублей за классное руководство

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Поправками ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы полностью обеспечивается реализация социальной программы, изложенной в посланиях президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 2020, 2021 и 2023 годов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе выступления по проекту бюджета во втором чтении.

"Речь идет о посланиях президента за 2020-2021 годы, где была очень серьезная социальная программа поддержки людей", - сказал Макаров. По его словам, речь идет, в частности, о распространении программы социального контракта на 900 тыс. человек, выплате материнского капитала, которая коснется 1 млн 342 тыс. семей, бесплатном горячем питании, которое получат 7 млн школьников, а также выплатах по 5 тыс. рублей за классное руководство, которое получат не только учителя школ, но и преподаватели колледжей, а также о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое получат более 10 млн детей в год.

"Вывод, который хотелось бы здесь сделать - послания 2020-2021 года обеспечены полностью" - отметил Макаров. "Очень важное послание 2023 года - это создание государственного фонда поддержки участников СВО, промышленные кластеры, выплата материнского капитала гражданам, которые проживают в новых регионах, публичные обязательства в связи с повышением МРОТ - все эти вопросы полностью финансово обеспечены", - добавил глава комитета по бюджету и налогам.

Макаров также отметил, что расходы на социальную политику увеличиваются более чем на 2 трлн рублей. "Расходы по здравоохранению, образованию также увеличиваются. Не сокращаются средства ни по одному разделу, по всем разделам они увеличиваются. Если вы посмотрите цифры на культуру и кинематографию, у нас культура и кинематография получает в следующем году более триллиона рублей. Хочу напомнить, что в самый благополучный доковидный 2019 год было из всех источников - 587 млрд. То есть за это время мы не просто восстановили финансирование, в результате оно увеличилось почти в два раза", - пояснил он.

Расходы на ЖКХ только в федеральном бюджете увеличиваются на 62,2%, а из всех источников - на 37,2%, рассказал Макаров, финансирование науки гражданского назначения также увеличивается в рамках поправок более чем на 30 млрд рублей.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что реализация послания президента является приоритетом. "И в рамках законодательного обеспечения и, конечно, при принятии бюджета. Потому что послание президента решает конкретные цели и задачи. Это повышение благосостояния наших граждан, развитие экономики и, конечно, мы с вами должны отражать целеполагание в бюджете", - сказал Володин. 

Теги:
РоссияМакаров, Андрей Михайлович
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