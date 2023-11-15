Площадь восстановления лесов Сибири планируют увеличить на 10% в 2024 году

В 2023 году выполнено 93% от запланированного объема восстановления территорий

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Площадь восстановления вырубленных и погибших лесов в Сибирском федеральном округе (СФО) планируют увеличить почти на 10% в 2024 году при сохранении прежних объемов финансирования. Об этом рассказала в пресс-центре ТАСС начальник отдела контроля и анализа использования, воспроизводства лесов, лесоустройства и ведения государственного лесного контроля департамента лесного хозяйства по СФО Елена Балаганская.

"Финансирование остается на том же уровне, но для того, чтобы регионы, которые еще не достигли стопроцентного баланса, им необходимо увеличить площади лесовосстановления. Чтобы выполнить все показатели и перевыполнить, у нас есть лесные планы субъектов <…>. На 2024 год у нас будет площадь составлять порядка 420 тыс. га. Это выше уровня текущего года на 40 тыс. га", - сказала Балаганская, уточнив, что в 2023 году будет восстановлено 383 тыс. га лесов.

Исполняющий обязанности начальника департамента Константин Николайченко рассказал, что лесовосстановительные работы ведутся по нацпроекту "Экология" федерального проекта "Восстановление лесов". В текущем году выполнено 93% от запланированного объема восстановления лесов в Сибири, работы будут завершены до конца ноября.

Балаганская пояснила, что согласно задачам проекта, необходимо достигнуть баланса утраченных и восстановленных площадей. В 2023 году проектом установлен показатель баланса насаждений в СФО - 89,3%. Тем не менее, сибирские регионы уже перевыполнили план, к концу года поеказатель баланса составит 117,6%. По ее словам, семь регионов Сибири уже достигли стопроцентного баланса. Лидерами по восстановленным лесным площадям не только в Сибири, но и в России, традиционно становятся Иркутская область и Красноярский край. На эти два региона приходится 78% всех площадей лесовосстановления в Сибири.

Лесовосстановительные работы начинаются со сбора лесосеменного сырья, его переработки и заготовки семян лесных растений, потом посадочный материал выращивается в теплицах. Такие теплицы есть в Иркутской области и Алтайском крае, в последние два года были построены новые - в Красноярском крае, Новосибирской, Томской областях и в Республике Хакасия.

Начальник финансового контроля и администрирования платежей департамента Мария Меньщикова отметила, что финансирование проекта в Сибири третий год сохраняется на одном уровне - порядка 450 млн рублей.