15 ноября, 11:22,
обновлено 15 ноября, 11:37

Генпрокуратура сообщила, что Wildberries изменила 20 пунктов правил в работе

В частности, исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Компания Wildberries после проверки Генпрокуратуры внесла изменения в почти 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, отметив, что проверка завершена.

"В рамках проверки, организованной по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова, дана правовая оценка применяемым ООО "Вайлдберриз" правилам пользования торговой онлайн-площадкой. В ходе надзорных мероприятий компанией изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Так, исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее. Также теперь срок доставки товара может быть продлен только по согласованию с потребителем, и зафиксировано безусловное право гражданина отказаться от приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств. Кроме того, сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара, онлайн-площадкой тестируется новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет Wildberries.

"Возможность компенсации расходов маркетплейсу по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях. К ним относятся низкая доля выкупа покупателем, значительные расстояния транспортировки, а также особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные у населения, часто подменяемые недобросовестными клиентами в пунктах выдачи)", - добавили в Генпрокуратуре. При этом гражданин в момент оформления заказа предварительно информируется о конкретной сумме компенсации продавцу в связи с возвратом ему товара. "Неукоснительное соблюдение прав потребителей в сфере дистанционной торговли находится на контроле в Генеральной прокуратуре РФ", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

В октябре генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность комиссий Wildberries за оплату картами Visa и Mastercard, а также платы за возврат товаров. Ранее с учетом позиции ведомства компания приняла решение отказаться от взимания комиссии за оплату картами Visa и Mastercard. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация