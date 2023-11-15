Генпрокуратура сообщила, что Wildberries изменила 20 пунктов правил в работе

В частности, исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Компания Wildberries после проверки Генпрокуратуры внесла изменения в почти 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, отметив, что проверка завершена.

"В рамках проверки, организованной по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова, дана правовая оценка применяемым ООО "Вайлдберриз" правилам пользования торговой онлайн-площадкой. В ходе надзорных мероприятий компанией изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Так, исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее. Также теперь срок доставки товара может быть продлен только по согласованию с потребителем, и зафиксировано безусловное право гражданина отказаться от приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств. Кроме того, сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара, онлайн-площадкой тестируется новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет Wildberries.

"Возможность компенсации расходов маркетплейсу по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях. К ним относятся низкая доля выкупа покупателем, значительные расстояния транспортировки, а также особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные у населения, часто подменяемые недобросовестными клиентами в пунктах выдачи)", - добавили в Генпрокуратуре. При этом гражданин в момент оформления заказа предварительно информируется о конкретной сумме компенсации продавцу в связи с возвратом ему товара. "Неукоснительное соблюдение прав потребителей в сфере дистанционной торговли находится на контроле в Генеральной прокуратуре РФ", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

В октябре генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность комиссий Wildberries за оплату картами Visa и Mastercard, а также платы за возврат товаров. Ранее с учетом позиции ведомства компания приняла решение отказаться от взимания комиссии за оплату картами Visa и Mastercard.