В Карелии завод планирует построить два нефтемусоросборщика для Дальнего Востока

Проект глубокой модернизации судостроительного завода реализуется на основании указа президента России Владимира Путина

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 ноября. /ТАСС/. Онежский судостроительно-судоремонтный завод в Карелии (ОССЗ) построит два нефтемусоросборщика для Дальнего Востока с использованием мощностей первой в России цифровой верфи, создание которой ведется в рамках исполнения поручения президента РФ. Об этом сообщил руководитель завода Владимир Майзус.

"Сегодня состоялся конкурс на строительство двух нефтемусоросборщиков для портов Дальнего Востока. Мы его выиграли. Это как раз те суда, которые будут строиться на <...> вновь построенных мощностях (цифровой верфи ОССЗ - прим. ТАСС). Проект уже под него разрабатываться будет с использованием 3D-моделей, с использованием тех сложных цифровых технологий, которые нам с вами придется осваивать уже для новых мощностей", - сказал он.

Проект глубокой модернизации судостроительного завода реализуется на основании указа президента России Владимира Путина, инициатором стала созданная по указу президента Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. На предприятии также реализуется первый в России проект "цифровой верфи", предполагающий внедрение цифрового сопровождения строительства судов, а также роботизацию и автоматизацию процессов производства.