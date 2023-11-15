15 ноября, 11:23,
обновлено 15 ноября, 11:40

СПБ биржа утвердила сценарии для обеспечения инвесторам доступа к заблокированным активам

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. СПБ биржа утвердила сценарии для обеспечения инвесторам доступа к иностранным ценным бумагам, торги которыми были приостановлены после внесение площадки в SDN-лист. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

"СПБ биржа в субботу, 11 ноября, провела заседание совета директоров, где были утверждены несколько сценариев действий, направленных на обеспечение инвесторам доступа к активам. Менеджмент СПБ биржи действует в соответствии с утвержденными сценариями. Команда СПБ биржи делает все возможное, чтобы обеспечить доступ к активам", - следует из сообщения.

Кроме того, СПБ биржа совместно с Банком России и участниками торгов определили механизм расчетов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября. Проведение расчетов по ним начнется с 17 ноября. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация