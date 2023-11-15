15 ноября, 12:02

Специалисты Эрмитажа выявили сайт-двойник с завышенной ценой билетов в музей

Фейковый сайт также вводит посетителей в заблуждение, сообщая, что "Эрмитаж временно отменил дни бесплатного посещения для всех"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты Государственного Эрмитажа выявили сайт-двойник официального портала музея, где предлагается купить билеты в комплекс по завышенной цене. Об этом музей предупредил посетителей через свой Telegram-канал.

"Не секрет, что в интернете можно наткнуться на сайты, занимающиеся перепродажей входных билетов в Государственный Эрмитаж по более высокой стоимости. Один из них, появившийся не так давно и еще не разоблаченный - ermitagemuseum.ru Эта копия официального портала Эрмитажа выполнена весьма качественно - использованы тексты и изображения, взятые с сайта музея. Вот только цена за билеты названа иная. Например, входной билет в Главный музейный комплекс предлагается приобрести за 1 000 рублей (вместо 500), а бесплатный билет для ребенка до 14 лет - за 300 рублей", - говорится в сообщении музея.

Сайт-двойник также вводит посетителей в заблуждение, сообщая, что "Эрмитаж временно отменил дни бесплатного посещения для всех". Представители музея напомнили, что это не так, и каждый третий четверг месяца для льготных категорий посетителей предусмотрено бесплатное посещение, каждый четверг побывать в Эрмитаже бесплатно могут пенсионеры.

"На портале -"оборотне" можно обнаружить и другие неточности, благодаря которым доверчивый посетитель рискует оплатить бесплатные или несуществующие услуги", - отмечается в сообщении музея.

Эрмитаж рекомендует своим посетителям приобретать билеты только через официальный сайт музея в разделе, а также через терминалы по продаже билетов или кассы, расположенные на территории музейных комплексов, и призывает "не поощрять сомнительный "бизнес", который строится на перепродаже билетов, приобретенных на официальном сайте Государственного Эрмитажа".

В Эрмитаже отметили, что музей предпринимает все доступные меры по противодействию недобросовестной перепродаже билетов, включая ограничение на покупку билетов с одного электронного адреса - не более четырех для входных билетов и не более пяти для билетов с экскурсионным обслуживанием, блокировку электронных адресов, с которых происходит покупка большого количества онлайн-билетов, ограничение срока возврата билетов - за три дня до предполагаемого визита в музей, чтобы перекупщики не могли вернуть нереализованные билеты. При этом, по словам представителей музея, "Эрмитаж сознательно не вводит в продажу именные входные билеты, поскольку подобная мера неизбежно приведет к возникновению очередей на входе в музейный комплекс при проверке документов". 

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© Информационное агентство ТАСС
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