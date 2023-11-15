15 ноября, 12:01

В МЭР заявили о росте объема торговли в рамках ЕАЭС за восемь месяцев почти на 9%

Он достиг около 4,5 трлн рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Объем взаимной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился по итогам января - августа 2023 года по сравнению с таким же периодом годом ранее почти на 9%, до около 4,5 трлн рублей. Об этом сообщил на Евразийском деловом форуме заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

"За восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом [прошлого года] взаимная торговля государств - членов ЕАЭС выросла еще почти на 9%, почти до 4,5 трлн рублей", - сказал он.

Кроме того, по словам Вольвача, ВВП стран союза увеличился за девять месяцев этого года на 3%, несмотря на санкционное давление в отношении России и Белоруссии. Для некоторых развитых стран, отметил он, подобные цифры уже являются недостижимыми.

Помимо этого, заместитель главы Минэкономразвития РФ заявил, что сейчас более 90% всей торговли товарами в рамках ЕАЭС обслуживается в национальных валютах.

Сейчас в ЕАЭС состоят пять государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация