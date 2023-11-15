В МЭР заявили о росте объема торговли в рамках ЕАЭС за восемь месяцев почти на 9%

Он достиг около 4,5 трлн рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Объем взаимной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился по итогам января - августа 2023 года по сравнению с таким же периодом годом ранее почти на 9%, до около 4,5 трлн рублей. Об этом сообщил на Евразийском деловом форуме заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

"За восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом [прошлого года] взаимная торговля государств - членов ЕАЭС выросла еще почти на 9%, почти до 4,5 трлн рублей", - сказал он.

Кроме того, по словам Вольвача, ВВП стран союза увеличился за девять месяцев этого года на 3%, несмотря на санкционное давление в отношении России и Белоруссии. Для некоторых развитых стран, отметил он, подобные цифры уже являются недостижимыми.

Помимо этого, заместитель главы Минэкономразвития РФ заявил, что сейчас более 90% всей торговли товарами в рамках ЕАЭС обслуживается в национальных валютах.

Сейчас в ЕАЭС состоят пять государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.