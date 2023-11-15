15 ноября, 12:00

Аэропорт Кишинева могут передать в управление французской компании

Объект нуждается в инвестициях в размере €200-300 млн, сообщил министр инфраструктуры Андрей Спыну

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Кишинева, который власти Молдавии вернули в 2023 году в активы государства, могут снова передать в управление иностранной компании. Об этом сообщил министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телеканала RliveTV.

"Аэропорт нуждается в инвестициях в размере €200-300 млн, которые необходимо вложить в аэропорт в ближайшее время для строительства нового терминала, ремонта взлетно-посадочных полос, автостоянок, так как имеющаяся инфраструктура работает на пределе возможностей. У государства нет таких денег и мы ищем лучшее решение для инвестиций, стратегического партнера. На следующей неделе известная французская компания прибудет в Кишинев, чтобы посетить аэропорт", - сказал Спыну, не уточнив ее название. По его словам, когда правительство примет решение, то оно сообщит, какой будет форма партнерства.

В 2013 году кишиневский аэропорт был передан в концессию российскому консорциуму "Авиа инвест" сроком на 49 лет. Сделка состоялась при правительстве Юрия Лянкэ, членом которого была Майя Санду, возглавляющая сейчас Молдавию. Компания планировала инвестировать в аэропорт €244 млн, увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 млн человек в год, что могло бы приносить государству ежегодный доход €150 млн.

В ноябре прошлого года апелляционная палата Кишинева приняла решение о расторжении концессионного договора и возвращении аэропорта в собственность государства. В целях возмещения причиненного ущерба был наложен арест на активы "Авиа инвест" и уставной капитал, а также на активы ответчиков, в том числе находящиеся за границей, на общую сумму около 189 млн лей ($10,5 млн). В компании решение суда назвали незаконным, заявили, что обжалуют его в международном суде и потребовали вернуть инвестиции в размере более $90 млн. 

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Молдавия
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