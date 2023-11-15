В Молдавии хотят ограничить оборот наличных для борьбы с теневой экономикой

Проект закона запрещает физическим лицам покупать за наличные средства автомобили и недвижимость, если их стоимость будет превышать 300 тыс. леев

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии утвердило законопроект, ограничивающий использование наличных денег в экономике, информирует пресс-служба кабинета министров.

"Изменения направлены на стимулирование безналичных расчетов, что позволит обеспечить большую прозрачность и безопасность денежных операций, бороться с уклонением от уплаты налогов и недобросовестной конкуренцией", - говорится в сообщении.

Ограничения касаются как физических, так и юридических лиц, а также некоммерческих организаций. К примеру, проект закона запрещает физическим лицам покупать за наличные средства автомобили и недвижимость, если их стоимость будет превышать 300 тыс. леев ($16,7 тыс.). Установлены ограничения на размер оплаты наличными услуг физических и юридических лиц, занятых в сфере юстиции и здравоохранения - не более 100 тыс. леев в месяц ($5,5 тыс.).

При этом экономические агенты смогут использовать неограниченные денежные средства для оплаты труда и иных выплат, возникающих в рамках трудовых отношений, для оплаты обязательств по кредитам, налогам и штрафам.

Нововведение подвергли критике ассоциации бизнесменов и профсоюзные организации, которые обратили внимание на многие упущения. Как сообщил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ, при обсуждении в парламенте проект закона может быть существенно пересмотрен.