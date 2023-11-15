15 ноября, 11:46
Международная выставка-форум "Россия"

Голикова анонсировала подготовку поправок об условиях заключения ученического договора

© ТАСС

Вице-премьер также рассказала о кадровом голоде в разных отраслях в России на фоне исторически низкой безработицы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ готовит изменения в трудовое законодательство по институциализации ученического договора - о том, как и кто может его заключать. Об этом ТАСС сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По поручению главы государства мы сейчас работаем над внесением изменения в законодательство по институциализации ученического договора - что это такое, как его заключать, кто его может заключать и так далее. Сейчас готовим такие поправки в трудовое законодательство", - сказала она в беседе в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

Голикова также рассказала о кадровом голоде в разных отраслях в России на фоне исторически низкой безработицы. Так, по ее словам, в наибольшем дефиците квалифицированные рабочие, а также "привычные профессии" - слесари, фрезеровщики, операторы станков числовых программ управления, инженерные кадры. Сейчас, реагируя на те вызовы, которые есть на рынке труда, в РФ перестраивают работу центров занятости, а также переосмысливают и перезапускают образовательные программы и саму систему среднего и высшего образования.

"Высшее образование, это инженерные школы, прошел соответствующий конкурс. В высших учебных заведениях такие инженерные школы организовываются. Субъекты в хорошем смысле соревнуются за то, чтобы у них на территориях в высших учебных заведениях такие инженерные школы были и чтобы то, что мы вместе делаем, соответствовало именно потребностям разных трудов", - отметила она.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация