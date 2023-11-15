Голикова анонсировала подготовку поправок об условиях заключения ученического договора

Вице-премьер также рассказала о кадровом голоде в разных отраслях в России на фоне исторически низкой безработицы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ готовит изменения в трудовое законодательство по институциализации ученического договора - о том, как и кто может его заключать. Об этом ТАСС сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По поручению главы государства мы сейчас работаем над внесением изменения в законодательство по институциализации ученического договора - что это такое, как его заключать, кто его может заключать и так далее. Сейчас готовим такие поправки в трудовое законодательство", - сказала она в беседе в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

Голикова также рассказала о кадровом голоде в разных отраслях в России на фоне исторически низкой безработицы. Так, по ее словам, в наибольшем дефиците квалифицированные рабочие, а также "привычные профессии" - слесари, фрезеровщики, операторы станков числовых программ управления, инженерные кадры. Сейчас, реагируя на те вызовы, которые есть на рынке труда, в РФ перестраивают работу центров занятости, а также переосмысливают и перезапускают образовательные программы и саму систему среднего и высшего образования.

"Высшее образование, это инженерные школы, прошел соответствующий конкурс. В высших учебных заведениях такие инженерные школы организовываются. Субъекты в хорошем смысле соревнуются за то, чтобы у них на территориях в высших учебных заведениях такие инженерные школы были и чтобы то, что мы вместе делаем, соответствовало именно потребностям разных трудов", - отметила она.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.