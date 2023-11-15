15 ноября, 11:49

Энергокомпании РФ готовят обращение с просьбой перенести КОМ на осень 2024 года

Конкурс отбора мощностей был запланирован на февраль 2024 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Генерирующие компании готовят обращение с просьбой перенести конкурс отбора мощностей (КОМ) с февраля 2024 года на осень 2024 года, заявила глава наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" (СПЭ) Александра Панина в ходе всероссийского совещания об итогах подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2023-2024 годов.

"Мы со всеми генераторами готовим письмо о возможности переноса сроков проведения КОМ-2027, сейчас срок стоит 15 февраля [2024 года], мы попросили бы перенести на осень 2024 года", - сказала она.

"В КОМе мы должны будем подать заявки на 2027 год по всему оборудованию, в работе которого в 2027 году мы будем уверены. А у нас есть еще турбины, по которым мы думаем, можем ли мы подавать заявки. Мы находимся в диалоге с Минпромторгом, будет ли к 2027 году обеспечены сервис и эксплуатация этого оборудования. Поэтому эти месяцы нужны нам для понимания состава оборудования на 2027 год", - пояснила Панина необходимость переноса сроков. Из презентации главы набсовета СПЭ следует, что необходимо также рассмотреть возможность актуализации ценовых параметров модели КОМ и капитальных затрат по конкурсным отборам проектов модернизации (КОММод). 

Теги:
Россия
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