15 ноября, 11:54,
обновлено 15 ноября, 11:59

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям СПБ биржи

По данным на 14:45 мск, акции СПБ биржи росли на 20,45%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям СПБ биржи после их роста более чем на 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным на 14:45 мск, акции СПБ биржи росли на 20,45% - до 107,2 рубля за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 15:19 мск, отмечается в сообщении Мосбиржи.

Ранее стало известно, что СПБ биржа утвердила сценарии для обеспечения инвесторам доступа к иностранным ценным бумагам, торги которыми были приостановлены после внесение площадки в SDN-лист. Кроме того, СПБ биржа совместно с Банком России и участниками торгов определили механизм расчетов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября. Проведение расчетов по ним начнется с 17 ноября.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внесло СПБ биржу в санкционный список. После этого объявления торги иностранными и российскими бумагами на бирже были приостановлены. Также OFAC выпустил стандартную для таких случаев лицензию на выход из ценных бумаг СПБ биржи в срок до 31 января 2024 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация