Перевозчики Польши планируют с 21 ноября заблокировать еще один КПП на границе с Украиной

Убытки каждого украинского перевозчика от простоя одного грузовика в очереди составляют не менее €300 в сутки, рассказал вице-президент украинской Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Владимир Балин

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной, намерены заблокировать еще один пункт пропуска. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин.

"Что касается самих забастовщиков, то на сегодняшний день они планируют только усиливать забастовку. В частности, известно, что с 21 ноября они еще хотят заблокировать четвертый пункт пересечения "Медыка - Шегини", - сказал он украинскому агентству УНН.

По словам Балина, убытки каждого украинского перевозчика от простоя одного транспортного средства в очереди составляют не менее €300 в сутки. "Это недополученные доходы. Если говорить о прямом ущербе, то перевозчики оценивают его в сумму около €100", - добавил Балин.

Ранее представители украинских компаний и объединений рассказали изданию "Страна", что из-за забастовки существенно дорожает стоимость логистики, это приведет к росту цен на товары и срыву многих контрактов. Они также заявили, что расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. Кроме того, на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах.