Акции СПБ биржи на Санкт-Петербургской бирже росли почти на 30%

К 14:55 мск цена акций замедлила рост до 23,82% и торговалась на уровне $1,12 за бумагу

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Акции СПБ биржи в ходе торгов на Санкт-Петербургской бирже росли почти на 30%, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным торгов на 14:47 мск, акции СПБ биржи составляли $1,17 за бумагу (+29,2%). К 14:55 мск цена акций замедлила рост до 23,82% и торговалась на уровне $1,12 за бумагу.

В 14:56 мск торги акциями были приостановлены. Возобновление торгов ценными бумагами запланировано на 15:26 мск, говорится в сообщении Санкт-Петербургской биржи.

Ранее стало известно, что СПБ биржа утвердила сценарии для обеспечения инвесторам доступа к иностранным ценным бумагам, торги которыми были приостановлены после внесение площадки в SDN-лист. Кроме того, СПБ биржа совместно с Банком России и участниками торгов определили механизм расчетов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября. Проведение расчетов по ним начнется с 17 ноября.

О санкциях

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внесло СПБ биржу в санкционный список. После этого объявления торги иностранными и российскими бумагами на бирже были приостановлены. Также OFAC выпустил стандартную для таких случаев лицензию на выход из ценных бумаг СПБ биржи в срок до 31 января 2024 года.