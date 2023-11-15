В РЭА заявили о готовности атомных станций к отопительному сезону 2023-2024 годов

Генеральный директор РЭА Александр Шутиков отдельно отметил готовность к предстоящей зиме Запорожской атомной станции и города Энергодара

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Предприятия концерна "Росэнергоатом" (РЭА, электроэнергетический дивизион Росатома), в состав которого на правах филиалов входят все атомные станции России, готовы к отопительному сезону 2023-2024 годов. Об этом сообщил генеральный директор РЭА Александр Шутиков в ходе всероссийского совещания "Об итогах подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2023-2024 годов" в Минэнерго России.

"Индекс готовности концерна в целом по методике Минэнерго - 0,99. Уровень готовности концерна - "готов", - сообщил Шутиков. Отдельно он отметил готовность к предстоящей зиме Запорожской атомной станции и города Энергодара. "Запорожская атомная станция и город-спутник Энергодар в условиях отсутствия генерации и на тепловой, и на атомной станциях полностью готовы к зимнему периоду", - заверил он.

Индекс готовности рассчитывается Минэнерго для субъектов электроэнергетики, в отношении которых проводится оценка готовности на основании данных о выполнении ими установленных условий и показателей готовности. Уровень готовности к работе в отопительный сезон устанавливается министерством в зависимости от значения индекса готовности: "не готов", если индекс меньше 80, "готов с условиями", если индекс меньше 90 и больше либо равен 80; "готов", если индекс больше либо равен 90.