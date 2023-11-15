Ростовская область в 2023 году поставила 15 млн мальков рыб в ЛНР и ДНР

При этом министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский считает, что рассчитывать на регулярные поставки рыбы на новые территории нельзя, поскольку они сами в перспективе смогут воспроизводить достаточное количество продукции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Производители Ростовской области в 2023 году поставили 15 млн мальков рыбы в Донецкую и Луганскую народные Республики. Об этом журналистам сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

"Что касается новых регионов, мы поставили в ЛНР и ДНР 15 млн штук мальков. Что касается товарной рыбы - 1,2 тыс. тонн было туда отправлено", - сказал Рачаловский.

По словам министра, рассчитывать на регулярные поставки рыбы в новые регионы Ростовская область не может, они сами в перспективе способны воспроизводить себе достаточное количество культуры.

"И Херсонская область и Запорожская, ЛНР, ДНР всегда славились этим направлением, когда там обстановка стабилизируется. Я думаю, это будут наши, в хорошем смысле, конкуренты в производстве", - уточнил глава ростовского АПК.

По словам Рачаловского, Ростовская область занимает одно из лидирующих мест в Южном федеральном округе по производству рыбы, регион оказывает государственную поддержку рыбной отрасли, включая субсидии предприятиям в поставках электроэнергии, оборудования, а также производстве рыбы.

"Это позволяет поддерживать и стимулировать выпуск молоди рыбы для зарыбления естественных водоемов, таких как Дон, Цимлянское водохранилище: 24 тыс. тонн - объемы прошлого года, считаем, что в этом году будет определенный рост выращивания рыбной продукции", - добавил министр.