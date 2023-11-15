"Биннофарм групп" может выйти на рынок Юго-Восточной Азии в 2024 году

Генеральный директор компании Рустем Муратов сообщил, что "Биннофарм групп" планирует выход на рынки Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Таиланда и Филиппин, также оценивается возможность выхода на рынок Мьянмы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Биннофарм групп" (входит в АФК "Система") может выйти на рынок Юго-Восточной Азии уже в 2024 году, сообщил ТАСС генеральный директор компании Рустем Муратов.

"Следующий год. Мы надеемся, что получится первые рынки сделать, потому что главное - изучение стабильности (лекарственных препаратов для получения информации об изменении их качества с течением времени под влиянием факторов окружающей среды - прим. ТАСС). Там на сегодня картина выглядит так, что многие страны будут принимать только двухлетнюю стабильность, то есть нам придется два года просто ждать. Но я надеюсь, что без этого обойдется. По некоторым уже видно, что будет быстрее", - сказал он.

В частности, "Биннофарм групп" планирует выход на рынки Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Таиланда и Филиппин, также оценивается возможность выхода на рынок Мьянмы, отметил Муратов. "Все эти страны мы готовим с точки зрения единого продуктового портфеля. Как только будем готовы, сразу во все страны запустим регистрационные процедуры", - объяснил он.

По его словам, компании в ближайшие несколько месяцев предстоит решить вопрос открытия представительства в Юго-Восточной Азии. Ранее представительство "Биннофарм групп" открылось в Китае. Уже определен перечень лекарственных препаратов для вывода на китайский рынок, в декабре он будет обсуждаться с зарубежными коллегами, отметил гендиректор.

О компании

Компания "Биннофарм групп" образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система". Она объединяет пять производственных площадок в разных регионах РФ. Предприятия компании выпускают препараты различных терапевтических групп практически во всех существующих лекарственных формах. Портфель препаратов насчитывает более 450 регистрационных удостоверений в России.