Мишустин по ВКС принял участие в церемонии закладки ледокола на Онежском заводе

Судно мощностью на винтах 6 МВт будет обладать высокой ледопроходимостью, маневренностью и управляемостью

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра стенда "Росморпорта" на выставке "Транспорт России" по видеосвязи принял участие в торжественной церемонии закладки киля мелкосидящего ледокола на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

Во время церемонии Мишустин поблагодарил судостроителей Онежского завода за профессиональную работу. "Это очень важно для Карелии, для судостроителей. Закладка мелкосидящего ледокола специального класса поможет проводить караваны судов в том числе в Волго-Каспийском [морском судоходном канале]. Ну и вообще, мы сегодня как раз подробно говорили об этом, восстанавливает возможности Онежского завода", - сказал Мишустин.

"Разрешаю", - ответил Мишустин на просьбу гендиректора "Росморпорта" Сергея Пылина разрешить закладку киля мелкосидящего ледокола.

О ледоколе

Судно мощностью на винтах 6 МВт будет обладать высокой ледопроходимостью, маневренностью и управляемостью. Кроме того, ледокол будет оснащен вертолетной площадкой для беспилотного авиационного комплекса, специальной пожарной системой, оборудованием для оказания помощи другим судам. Судно будет эксплуатироваться в период навигации по своему назначению в Балтийском, Белом, Азовском и Каспийском морях, на внутренних водных путях, а также, при необходимости, в других морских бассейнах.

Основное назначение судна - ледокольное обеспечение зимней навигации, проводка караванов судов в ледовых условиях, выполнение ледокольных операций в портовых и припортовых зонах, оказание помощи аварийным судам и судам в ледовых условиях, участие в поисково-спасательных операциях, тушение пожаров на других судах, плавучих и береговых сооружениях, участие в операциях по ликвидации разливов нефти.

О Волго-Каспийском морском судоходном канале

Также на стенде представлена информация о дноуглубительных работах на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК). Это единственная водная артерия, связывающая внутренние водные пути России с Каспийским морем. Работы такого объема не проводились на канале последние 30 лет.

На сегодняшний день уже завершены работы по восстановлению габаритов рыбоходного канала протяженностью около 900 м, уложено 1,5 км защитных сооружений из мягких полипропиленовых контейнеров (геобэгов), наполненных извлеченным при ремонтном дноуглублении грунтом.

Планируется, что к концу 2023 года по ВКМСК будет обеспечен проход судов на всей трассе 188-километрового канала с осадкой не менее 4,5 м с сохранением отдельных участков одностороннего движения судов. Ожидается, что это приведет к увеличению грузооборота через ВКМСК, так как появится возможность обеспечить движение по каналу судов с большим тоннажем. Также сократятся участки одностороннего движения, что позволит исключить простой транзитных судов.