Смоленская АЭС досрочно отправила ценный изотоп кобальта-60 для Ленинградской АЭС

Как отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, в плане на 2024 год стоит выгрузка и отправка аналогичного количества кобальта-60

ТАСС, 15 ноября. Смоленская атомная электростанция досрочно выполнила план по производству ценного изотопа кобальта-60 и отправила его для Ленинградской АЭС. В планах руководства электростанции - организовать производства изотопов медицинского назначения, крайне востребованных для развития ядерной медицины, сообщили в пресс-службе АЭС.

"Смоленская АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом, электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") досрочно выполнила план 2023 года по отправке на Ленинградскую АЭС кобальта-60 для его окончательной отгрузки заказчику", - говорится в сообщении.

Как отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, в 2024 году предстоит выгрузка и отправка аналогичного количества кобальта-60. "Вместо извлеченного ценного изотопа в реакторы энергоблоков будет произведена поэтапная загрузка нового стартового материала - кобальта-59, который под воздействием тепловых нейтронов "созреет" в течение пяти лет и преобразуется в целевой продукт. Кроме того, предстоит выполнить большой объем работ по организации на э/б №2 и №3 производства изотопов медицинского назначения, крайне востребованных для развития ядерной медицины", - цитирует пресс-служба Лубенского.

Кобальт-60 - один из наиболее востребованных гамма-излучателей, его применяют для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, стимуляции роста и повышения урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных отходов. В природе его не существует, зато достаточно много кобальта 59, который атомщики научились наделять ценными качествами с помощью радиационных технологий. Реакторы типа РБМК как нельзя лучше подходят для его производства, спрос на который растет из года в год. В них можно без ущерба для безопасности получать ценную продукцию в промышленных масштабах.