15 ноября, 12:37

Смоленская АЭС досрочно отправила ценный изотоп кобальта-60 для Ленинградской АЭС

Как отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, в плане на 2024 год стоит выгрузка и отправка аналогичного количества кобальта-60

ТАСС, 15 ноября. Смоленская атомная электростанция досрочно выполнила план по производству ценного изотопа кобальта-60 и отправила его для Ленинградской АЭС. В планах руководства электростанции - организовать производства изотопов медицинского назначения, крайне востребованных для развития ядерной медицины, сообщили в пресс-службе АЭС.

"Смоленская АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом, электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") досрочно выполнила план 2023 года по отправке на Ленинградскую АЭС кобальта-60 для его окончательной отгрузки заказчику", - говорится в сообщении.

Как отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, в 2024 году предстоит выгрузка и отправка аналогичного количества кобальта-60. "Вместо извлеченного ценного изотопа в реакторы энергоблоков будет произведена поэтапная загрузка нового стартового материала - кобальта-59, который под воздействием тепловых нейтронов "созреет" в течение пяти лет и преобразуется в целевой продукт. Кроме того, предстоит выполнить большой объем работ по организации на э/б №2 и №3 производства изотопов медицинского назначения, крайне востребованных для развития ядерной медицины", - цитирует пресс-служба Лубенского.

Кобальт-60 - один из наиболее востребованных гамма-излучателей, его применяют для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, стимуляции роста и повышения урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных отходов. В природе его не существует, зато достаточно много кобальта 59, который атомщики научились наделять ценными качествами с помощью радиационных технологий. Реакторы типа РБМК как нельзя лучше подходят для его производства, спрос на который растет из года в год. В них можно без ущерба для безопасности получать ценную продукцию в промышленных масштабах. 

Теги:
РоссияЛенинградская областьСмоленская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация