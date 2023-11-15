15 ноября, 12:44
Международная выставка-форум "Россия"

Для развития туризма на Байкале намерены построить катамараны на 140 мест

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, также в планах возвести несколько пятизвездочных отелей на воде

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Два больших катамарана вместимостью на 140 человек каждый построят для развития водного туризма на Байкале, сообщил в интервью ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия" глава Бурятии Алексей Цыденов.

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"У нас большие планы по развитию круизного туризма, экскурсионного. Строятся суда. Это два катамарана по 140 мест - планируется, что в следующем году они пойдут", - сказал Цыденов.

Он отметил, что также начинается строительство нескольких комфортабельных судов для туристов. "Это суда высокого класса - своеобразные пятизвездочные отели на воде - тоже начинается их строительство. Финансирование идет по линии ГТЛК [Государственной транспортной лизинговой компании] с механизмом государственной поддержки", - пояснил Цыденов. По его словам, это машины на комбинированном электрическом и дизельном ходу - для сохранения экологии и комфорта отдыхающих.

Большие планы у Бурятии и по развитию береговой инфраструктуры на Байкале. "Есть специальная рабочая группа по этому направлению. Тут основная задача - формирование причальной, портовой инфраструктуры, системы приема отходов с судов для обеспечения экологической безопасности и дноуглубление", - сказал глава республики. Он добавил, что для развития водного туризма на Байкале необходимо организовать работу по контролю за туристическими судами - по аналогии с Государственной инспекцией по маломерным судам.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. Гостей привлекает Иволгинский дацан - центр буддизма в России, деревни, где проживают старообрядцы, а также другие локации и события, знакомящие с культурой и традициями народов Бурятии.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияМеждународная выставка-форум "Россия"
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