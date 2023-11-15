Алексея Долгова утвердили президентом Уральского банка реконструкции и развития

До его назначения пост занимал Антон Соловьев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития утвердил Алексея Долгова в должности президента организации, говорится в сообщении на сайте УБРиР. Предыдущие два месяца он исполнял обязанности руководителя банка.

"Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития утвердил Алексея Долгова в должности президента банка. Соответствующее решение было принято на заседании, состоявшемся 15 ноября. Ранее кандидатуру согласовал Банк России", - говорится в сообщении.

По словам Долгова, банк уже сформировал новую управленческую команду, костяк которой составляют выходцы из крупных федеральных компаний. "Мы уже начали реализовывать зарплатные проекты с новыми для банка клиентами из сферы образования и медицины, государственными структурами", - цитируют Долгова в сообщении.

Долгов работает в банковской сфере более 20 лет, в том числе в 2006-2022 годах в группе ВТБ. В августе 2023 года возглавил коммерческий блок УБРиР в статусе первого вице-президента, затем исполнял обязанности руководителя организации.

До сентября 2023 года УБРиР более 10 лет возглавлял Антон Соловьев. Как сообщили ТАСС в пресс-службе банка, он продолжает работу в качестве советника президента.

Уральский банк реконструкции и развития является одним из 30 крупнейших банков России. Зарегистрирован в Екатеринбурге.