РЖД могут принять участие в реконструкции части железной дороги в Белоруссии

Речь идет об участке на направлении Минск - Молодечное, уточнили в холдинге

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Холдинг РЖД может принять участие в реконструкции железной дороги в Белоруссии, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора РЖД Сергей Павлов в кулуарах форума "Транспорт России".

"Сейчас мы с нашими белорусскими партнерами как раз обсуждаем реконструкцию участка белорусской железной дороги, чтобы развивать совместный коридор, по которому мы обеспечиваем транспортную связность Калининградской области", - сказал он.

Павлов отметил, что речь идет об участке на направлении Минск - Молодечное. Он добавил, что сумма финансирования и точный километраж пока обсуждаются. Павлов также добавил, что речь идет о пассажирских и грузовых перевозках.