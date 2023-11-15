СПБ биржа утвердила сценарии для обеспечения инвесторам доступа к заблокированным активам

Торговая площадка находится в постоянном контакте с участниками торгов и Банком России

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. СПБ биржа утвердила сценарии для обеспечения инвесторам доступа к иностранным ценным бумагам, торги которыми были приостановлены после внесение площадки в SDN-лист. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

"СПБ биржа в субботу, 11 ноября, провела заседание совета директоров, где были утверждены несколько сценариев действий, направленных на обеспечение инвесторам доступа к активам. Менеджмент СПБ биржи действует в соответствии с утвержденными сценариями. Команда СПБ биржи делает все возможное, чтобы обеспечить доступ к активам", - следует из сообщения.

СПБ биржа и ее иностранные контрагенты продолжают определять порядок совместных действий, которые допускаются лицензией OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) при взаимодействии друг с другом. С этой целью СПБ биржа находится в постоянном контакте с участниками торгов и Банком России.

Кроме того, СПБ биржа совместно с Банком России и участниками торгов определили механизм расчетов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября. Проведение расчетов по ним начнется с 17 ноября. В сообщении отмечается, что задержка расчетов СПБ биржи с российскими участниками торгов вызвана увеличением сроков расчетов иностранных контрагентов с биржей из-за введенных ограничений и связанных с ними комплаенс-процедурами.

SDN-лист (SDN, Specially Designated Nationals) подразумевает самые жесткие блокирующие санкции. С компаниями из этого списка запрещено вести бизнес гражданам США и постоянным жителям страны.