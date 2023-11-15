15 ноября, 12:46,
обновлено 15 ноября, 12:57

РЖД планируют показать беспилотную "Ласточку" летом 2024 года

В настоящее время холдинг занимается сертификаций нового электропоезда

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют летом 2024 года продемонстрировать беспилотное движение поездов "Ласточка", рассказал глава компании Олег Белозеров премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке "Транспорт России" в Москве.

Во время осмотра выставки Мишустину представили тренажер для операторов беспилотных систем. Она необходима для подготовки операторов, которые будут контролировать работу беспилотных пассажирских поездов на российских железных дорогах. В настоящее время РЖД занимается сертификаций нового электропоезда "Ласточка", который сможет следовать без машиниста. Поезд должен перевозить пассажиров в автоматическом режиме и уметь реагировать на препятствия.

"Мы в следующем году сделаем беспилотную "Ласточку". Будет стоять такой пульт управления в центре управления и можно будет управлять с одного пульта четырьмя поездами", - рассказал Белозеров.

Тренажерная система способна вести учет в автоматическом режиме, менять задания, проводить аналитику прогресса обучаемого, имитировать реальные ситуации для их отработки. "То что касается тренажеров современных - тоже здорово. Я видел уже неоднократно эти тренажеры", - отреагировал Мишустин. "Все технологии, как вы нам поручаете, российские. В части проработок мы немного задержались, задержались на год. Мы переделали вместе с машиностроителями "Ласточку" полностью российскую, и все программное обеспечение теперь российское. В следующем году летом продемонстрируем беспилотное движение", - сообщил Белозеров Мишустину.

Также на стенде РЖД Мишустину представили вариации обновленного вагона СВ. "Что касается удобства пассажиров, все могут это оценить. Современные вагоны, хорошая связь, эргономика. Что мне понравилось, стаканчики с подстаканниками - они до сих пор те, которые мы помним еще из нашего детства, те, кто ездил на поездах еще в СССР, это такой фирменный знак у РЖД", - сказал Мишустин, ознакомившись с макетом вагона. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелозеров, Олег Валентинович
© Информационное агентство ТАСС
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