В общей сложности на три года перераспределено почти 7 трлн рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы.

Ко второму чтению проекта бюджета поступило 920 поправок, из них четыре были отозваны авторами. В общей сложности на три года перераспределено почти 7 трлн рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в поправках ко второму чтению, работу над которыми депутаты и правительство вели совместно, отражены приоритеты, обозначенные в постановлении Госдумы о принятии документа в первом чтении. "Они направлены на дополнительную поддержку граждан и регионов, а также технологическое развитие нашей страны", - подчеркнул Володин.

По его словам, в поправках учтены предложения, которые обсуждались летом в ходе выездных совещаний совета Госдумы. "Речь, в частности, идет о возобновлении пассажирских речных перевозок, о продлении госпрограммы социально-экономического развития Калининградской области до 2030 года, о реализации программы развития Республики Карелия, а также о поддержке Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина", - указал спикер нижней палаты парламента.

"Так, на развитие Калининградской области предусмотрено финансирование на три ближайших года в объеме 72,9 млрд рублей. Ранее соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Это важно, учитывая особое положение региона, наиболее сильно испытавшего на себе давление западных санкций, - сказал председатель Госдумы. - 5 млрд рублей будут направлены на поддержку центра подготовки космонавтов. Эту поправку депутаты подготовили по инициативе Валентины Владимировны Терешковой. За освоением космоса - будущее нашей страны, залог ее технологического развития".

"На 138 млрд рублей будет увеличено финансирование ключевых направлений социальной политики, развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета, образования и науки, сельского хозяйства. 6 млрд рублей будут направлены на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более чем на 3 млрд увеличиваются расходы бюджета на детский отдых и оздоровление", - добавил он.

По словам Володина, более 26 млрд рублей на 2024-2026 гг. будут направлены дополнительно на комплексное развитие сельских территорий, на 6 млрд рублей ежегодно увеличатся субсидии производителям сельскохозяйственной техники. "Важно обеспечить устойчивое развитие села", - подчеркнул он.

Развитие речного транспорта

Председатель Госдумы отметил, что еще одним приоритетом является развитие внутреннего пассажирского речного транспорта: 16 российских регионов расположены на Волге.

"Мы предложили наряду с продлением льгот для судостроителей и введением преференций по НДС на речные перевозки пассажиров обеспечить направление не менее 1 млрд рублей ежегодно на льготный лизинг малых речных судов для внутрирегиональных пассажирских перевозок. В результате диалога с правительством РФ необходимые средства будут выделены. Их ждут жители Нижегородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областей и других регионов Поволжья, особенно в малых городах", - указал он.

"Ко второму чтению бюджета распределены 264 из 274 трансфертов регионам (96%) в сумме 3,2 трлн рублей (97% суммы). Это в том числе почти 9 млрд рублей ежегодно на дотации 38 военным городкам, - сообщил Володин. - Продолжится дополнительное финансирование наименее бюджетообеспеченных регионов - на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей ежегодно". Будут решены вопросы дополнительного финансирования создания системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, модернизации колледжей, обучения старшеклассников современным языкам программирования и многие другие, добавил он.

"Несмотря на беспрецедентное количество санкций, наша экономика укрепляется. В бюджете предусмотрены необходимые средства для выполнения социальных обязательств государства - увеличения пенсий, зарплат, детских пособий, одновременно создаются условия для развития страны", - заключил председатель Госдумы.

Также поправками предусматривается ежегодное увеличение субсидий на 5 млрд рублей на комплексное развитие космических информационных технологий, создание сети научно-производственных центров по разработке беспилотников, на 1,5 млрд рублей увеличено финансирование исследовательской деятельности фонда "Сколково". Поправками правительства предусматривается выделение 4,54 млрд рублей в 2024 году госкорпорации "ВЭБ.РФ" для реализации приоритетных инвестпроектов на территории Дальневосточного федерального округа, 21,252 млрд рублей дополнительно направят на докапитализацию Фонда развития промышленности.

Также по инициативе правительства предусматривается реализация мероприятия по субсидированию стоимости тарифа оператору ООО "Инновационный центр "Камаз" на проезд по платной трассе М-11 на полубеспилотных грузовых колесных транспортных средствах - субсидии составят 112 млн рублей.

Транспортная система

Согласно правительственным поправкам, финансирование мероприятий госпрограммы "Развитие транспортной системы" в 2024 году снизится на 9,429 млрд рублей по сравнению с текстом проекта бюджета, принятого в первом чтении, и составит 16,082 млрд рублей, в 2025 году уменьшится до 9,048 млрд рублей и в 2026 году - до 8,789 млрд рублей. Ранее предполагалось направить на эти цели 25,511 млрд рублей в 2024 году, 12,580 млрд рублей в 2025 году и 12,625 млрд рублей в 2026 году.

В 2024 году ОАО "Российские железные дороги" по решению правительства РФ вправе использовать средства неиспользованных взносов в свой уставный капитал в соответствии с законами о бюджете на 2015 год и на 2018 год в размере до 677,4 млн рублей на реализацию мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона, для реализации проекта "Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)".

В ходе исполнения федерального бюджета в 2024 году по решению правительства РФ из резервного фонда правительства предоставляются средства на финансовое обеспечение социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, обеспечение жизнедеятельности и восстановление инфраструктуры на территориях новых субъектов РФ, в объеме остатка не использованных в 2023 году средств на эти же цели, направленных на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в текущем финансовом году.

Поправки "Единой России"

В частности, поправками "Единой России" предусмотрено дополнительное выделение 21 млрд рублей на поддержку отечественных производителей транспортной техники. Дополнительные 15 млрд рублей направят на поддержку программ по приобретению населением автомобилей. В связи с уходом импортного автопрома с российских рынков предусматривается выделение дополнительных 9 млрд рублей отечественным производителям комплектующих.

Поправками предусматривается выделение ежегодно дополнительных 2 млрд рублей на лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями для расширения охватываемых категорий пациентов, направление в 2024 году 3,3 млрд рублей на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 3 млрд рублей дополнительно пойдет на поддержку экспорта российской сельскохозяйственной продукции.

Основные параметры бюджета

Согласно документу, принятому в первом чтении, доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит федерального бюджета составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году

ВВП в 2024 году прогнозируется в объеме 179,956 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2025 году - 190,637 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2026 году - 202,304 трлн рублей (рост на 2,2%).

Верхний предел государственного внутреннего долга составит на 01.01.2025 года 26,637 трлн рублей, на 01.01.2026 года - 30,159 трлн рублей, на 01.01.2027 года - 34,356 трлн рублей.

Верхний предел государственного внешнего долга составит на 01.01.2025 года $64 млрд (€57,6 млрд); на 01.01.2026 года - $63,1 млрд (€56,3 млрд); на 01.01.2027 года - $61,2 млрд (€54,6 млрд).

Уровень инфляции прогнозируется в 2024 году на уровне 4,5%, в 2025 году - 4%, в 2026 году - 4%.

Объем Фонда национального благосостояния на начало 2024 года составит 12,177 трлн рублей (6,8% ВВП); на начало 2025 года - 11,190 трлн рублей (5,9% ВВП); на начало 2026 года - 13,002 трлн рублей (6,4% ВВП).