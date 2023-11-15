15 ноября, 13:29

Мишустин сообщил, что в новых регионах отремонтировали 1,5 тыс. км автодорог

© ТАСС/ Ruptly

Обновление инфраструктуры там нужно продолжать, заявил премьер-министр

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские автодорожники уже отремонтировали в новых регионах порядка 1,5 тыс. км магистралей, но обновление инфраструктуры там нужно продолжать. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

Он указал, что одна из ключевых задач для России в транспортной сфере касается интеграции новых субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "Для их полноценного вовлечения в социально-экономическую жизнь страны требуются системные меры по восстановлению всей инфраструктуры. Там уже отремонтировано почти 1,5 тыс. км автомагистралей и несколько десятков искусственных дорожных сооружений", - сообщил глава кабмина.

Мишустин обратил внимание, что активное участие в этом также принимают и около 30 регионов. "Благодаря чему в текущем году будет завершена реконструкция дополнительно еще более 400 км трасс", - сообщил он. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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