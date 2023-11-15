В ГД внесли проект о ликвидации патентной системы трудоустройства мигрантов

Все иностранные трудовые мигранты в РФ будут обязаны уплачивать полные суммы НДФЛ, указано в пояснительных материалах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, которым ликвидируется патентная система трудоустройства в РФ иностранных граждан. Документы размещены в думской электронной базе.

Изменения предложено внести в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", Налоговый кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ. Согласно поправкам, работодатель сможет нанимать на работу иностранного гражданина только при наличии у него разрешения на работу. Действующее законодательство подразумевает возможность нанимать иностранцев при наличии разрешения на работу или патента.

"В результате отмены патентной системы привлечения иностранной рабочей силы такая статья доходов субъекта РФ, как вышеуказанные доходы от продажи патентов иностранным мигрантам перестанет существовать. Вместе с тем <...> все иностранные трудовые мигранты в России будут обязаны уплачивать полные суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), предусмотренные для граждан нашей страны", - говорится в пояснительных материалах.

Авторы указывают, что "такие суммы [уплачиваемого НДФЛ] будут выше, чем собираемые в настоящее время по ставкам фиксированных авансовых платежей".

"Таким образом, прямым следствием отмены патентной системы трудоустройства иностранных граждан будет выравнивание их налоговой нагрузки с гражданами России и устранение в этой части необоснованных налоговых преференций иностранным мигрантам, де-факто существующих в настоящее время", - заключили авторы проекта.