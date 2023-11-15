15 ноября, 13:48

Мишустин назвал шесть главных задач для России в сфере транспорта

Среди них повышение доступности перевозок, подготовка квалифицированных специалистов и другие задачи

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал шесть ключевых задач в транспортной сфере, которые предстоит решить России.

По его словам, это:

  • укрепление связанности территорий, создание условий для более активных поездок россиян по стране, что предполагает развитие авиации, железных и автомобильных дорог;
  • повышение доступности перевозок;
  • увеличение провозной способности ключевых транспортно-логистических коридоров, в особенности - на Восток;
  • достижение полноценной технологической независимости, но без потери качества;
  • интеграция новых регионов, обновление на этих территориях дорог и другой инфраструктуры;
  • подготовка квалифицированных специалистов.

Все эти задачи председатель правительства назвал, выступая на форуме "Транспорт России". 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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