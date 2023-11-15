Мишустин назвал шесть главных задач для России в сфере транспорта

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал шесть ключевых задач в транспортной сфере, которые предстоит решить России.
По его словам, это:
- укрепление связанности территорий, создание условий для более активных поездок россиян по стране, что предполагает развитие авиации, железных и автомобильных дорог;
- повышение доступности перевозок;
- увеличение провозной способности ключевых транспортно-логистических коридоров, в особенности - на Восток;
- достижение полноценной технологической независимости, но без потери качества;
- интеграция новых регионов, обновление на этих территориях дорог и другой инфраструктуры;
- подготовка квалифицированных специалистов.
Все эти задачи председатель правительства назвал, выступая на форуме "Транспорт России".