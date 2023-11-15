Мишустин назвал шесть главных задач для России в сфере транспорта

Среди них повышение доступности перевозок, подготовка квалифицированных специалистов и другие задачи

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал шесть ключевых задач в транспортной сфере, которые предстоит решить России.

По его словам, это:

укрепление связанности территорий, создание условий для более активных поездок россиян по стране, что предполагает развитие авиации, железных и автомобильных дорог;

повышение доступности перевозок;

увеличение провозной способности ключевых транспортно-логистических коридоров, в особенности - на Восток;

достижение полноценной технологической независимости, но без потери качества;

интеграция новых регионов, обновление на этих территориях дорог и другой инфраструктуры;

подготовка квалифицированных специалистов.

Все эти задачи председатель правительства назвал, выступая на форуме "Транспорт России".