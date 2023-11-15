Минтранс заявил, что Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации

Говоря об эксплуатации сверхзвукового самолета Ту-214, глава ведомства Виталий Савельев отметил, что "эта машина опередила свое время"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на пленарной сессии форума "Транспорт России".

"России с ее огромными просторами не обойтись без развития сверхзвуковой гражданской авиации. Наша страна уже имеет опыт соответствующих разработок", - сказал он.

У России есть релевантный опыт создания и эксплуатации гражданских сверхзвуковых самолетов, в том числе Ту-214, напомнил Савельев. Так, говоря о его эксплуатации, министр отметил, что "эта машина опередила свое время". По его словам, сегодня для создания такого лайнера на новой технологической базе у России есть наработки.