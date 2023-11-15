Связать территории и увеличить перевозки. Какие задачи поставил Мишустин

России в обозримом будущем предстоит многое сделать для решения ключевых задач в транспортной сфере, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Транспорт России".

Глава правительства назвал шесть таких задач: укрепление связанности территорий, создание условий для более активных поездок россиян по стране; повышение доступности перевозок; увеличение провозной способности ключевых транспортно-логистических коридоров, в особенности - на Восток; достижение полноценной технологической независимости; интеграция новых регионов; подготовка квалифицированных специалистов.

ТАСС собрал главное из выступления премьера.

Укрепление связанности территорий

С начала года в России построено и реконструировано около 650 км федеральных и региональных трасс - почти в три раза больше, чем годом ранее, "отремонтировано еще свыше 10 тыс. км".

"Активность строителей сейчас заметна практически во всех регионах": расширен участок магистрали Р-217 "Кавказ" в Дагестане, запущены автомобильные обходы Аксая и Краснодара на трассе М-4 "Дон", введены в эксплуатацию мосты через Енисей в Красноярском крае и через реку Свирь в Ленинградской области, да старт движению между республиками Чувашия и Татарстан. "В декабре будет полностью открыт участок скоростной трассы М-12 "Восток" от Москвы до Казани, его общая протяженность превысит 800 км".

В сфере железнодорожных перевозок "продолжится и создание магистральной инфраструктуры, обновление и ремонт путей, мостов, тоннелей, станций и вокзалов, внедрение цифровых технологий и повышение безопасности движения".

В отрасли водного транспорта проводятся дноуглубительные работы, создаются привлекательные условия для инвесторов, которые готовы вкладывать средства в строительство современных судов. "Десятки аэропортов получают современные взлетно-посадочные полосы, способные принимать любые типы воздушных судов, в том числе в Певеке, Магнитогорске, Якутске", в результате "растет региональная маршрутная сеть".

Повышение доступности перевозок

При укреплении связанности территорий "крайне важно опираться на мнения граждан, местных жителей, смотреть, какие маршруты и виды транспорта наиболее востребованы и значимы".

Востребованность железнодорожного транспорта подтверждается количеством людей, путешествующих поездом: за девять месяцев оно выросло на 4% и достигло почти 900 млн человек. За 9 месяцев российские авиакомпании перевезли свыше 80 млн человек, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 11,5%. Речным флотом было перевезено 9,5 млн пассажиров, что почти на 20% больше, чем годом ранее.

Требуется повышать доступность перевозок, для этого необходимо создавать условия для конкуренции среди транспортных компаний, вводить эффективные механизмы регулирования рынка. "При этом преимущества должны получать те, кто принимают меры для сокращения издержек, в том числе за счет внедрения новейших технологий".

Увеличение провозной способности ключевых коридоров

"В условиях формирования нового многополярного мира нам удалось достаточно быстро перестроить внешнюю торговлю, развернуть грузовые потоки на Юг и Восток". Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей к концу 2020-х годов превысит 210 млн тонн в год. Уже в этом году показатель пропускной способности достигнет 73 млн тонн в год.

Из-за объемов перевалки грузов многие международные транспортные коридоры в России нуждаются в реконструкции, и кабмин активно их модернизирует. "Нужно, чтобы строительство современной инфраструктуры было синхронизировано с планами наращивания экспортно-импортных операций".

"Внешние ограничения и барьеры привели к тому, что мы, напротив, смогли выйти на очень хорошие темпы перевозок. И, конечно, что очень важно, их не сбавлять". Сейчас провозная способность основных транспортно-логистических коридоров расширяется в сторону Восточного, Азово-Черноморского и Каспийского направлений.

Достижение технологической независимости

"Ключевым условием стабильного функционирования транспортного комплекса России является его независимость от иностранных производителей. При перевозке пассажиров и грузов надо опираться на собственные разработки. Главное не допустить отставания отрасли".

Сейчас продвигается проект внедрения электронной очереди в пунктах пропуска, в этом году она запущена на нескольких первых участках государственной границы. "И есть целый ряд цифровых продуктов, которые уже не первый год подтверждают свою эффективность на деле, как, например, хорошо известная всем автомобилистам система "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Надо продолжить качественное обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта в регионах. Важно, чтобы у автопредприятий была возможность заказывать новую современную технику отечественного производства, в том числе работающую на электричестве и на недорогом и экологически чистом топливе. И такие меры сейчас принимаются".

Интеграция новых регионов

Одна из ключевых задач для России в транспортной сфере касается интеграции новых субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "Для их полноценного вовлечения в социально-экономическую жизнь страны требуются системные меры по восстановлению всей инфраструктуры. Там уже отремонтировано почти 1,5 тыс. км автомагистралей и несколько десятков искусственных дорожных сооружений".

Активное участие в этом также принимают и около 30 регионов. "Благодаря чему в текущем году будет завершена реконструкция дополнительно еще более 400 км трасс".

Подготовка квалифицированных специалистов

"Сегодня профильное образование дают почти два десятка отраслевых вузов. И каждый шестой обучающийся в России выбирает для себя профессию, связанную со сферой транспорта".

В профильных вузах молодые люди не только приобретают классические знания, но и изучают новейшие технологии, включая навыки управления беспилотными авиационными системами. "Они уже в ближайшие годы могут получить самое широкое распространение во всех сферах жизни".

"Российское образование и наука имеют богатую историю. В следующем году - 150 лет со дня рождения академика Владимира Николаевича Образцова, внесшего огромный вклад в развитие транспортной системы страны. Правительством принято решение об учреждении премии в области транспортной науки и техники имени этого выдающегося ученого. Соответствующее постановление подписано".