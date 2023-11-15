Минпромторг подготовил перечень упаковки, предлагаемой к ограничению оборота

Документ включает перечень из 23 видов упаковки, 6 из которых предлагается ограничить уже с 2024 года, а остальные 17 позиций - с 2030 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ подготовил для направления в кабмин проект доклада с перечнями видов упаковки, предлагаемых к ограничению оборота с 2024 и с 2030 года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства.

Министерство провело совещания с Минприроды, ППК "Российский экологический оператор", Минсельхозом, представителями бизнес-сообщества и профильными ассоциациями для обсуждения возможности перехода к использованию альтернативной продукции.

"По итогам этой работы Минпромторгом России во исполнение федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" был сформирован проект доклада для дальнейшего направления в правительство Российской Федерации, включающий предложения в виде двух перечней - предлагаемых к ограничению оборота с 2024 года и с 2030 года", - сказали в Минпромторге РФ.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что ознакомился с проектом постановления правительства о запрете полимерных товаров и упаковки, отходы от которых не подлежат утилизации либо плохо извлекаются, который Минпромторг направил на согласование в ведомства. Издание пишет, что документ включает перечень из 23 видов упаковки, 6 из которых предлагается ограничить уже с 2024 года, а остальные 17 позиций - с 2030 года.

Отвечая на запрос ТАСС, в Минпромторге подчеркнули, что речь идет о проекте доклада и не касается разработки какого-либо проекта постановления правительства. Так, перечень предложений к ограничению с 2024 года включает: полупрозрачные ПЭТ бутылки всех цветов за исключением голубого, зеленого, коричневого и черного, непрозрачные ПЭТ бутылки за исключением тары белого цвета для молочной продукции, упаковку из ПЭТ, произведенную с использованием этикетки из ПВХ, многослойные ПЭТ бутылки. Кроме того, ограничить предлагается капсулы от кофе из многокомпонентных материалов и контейнеры для консервов с привальцованной металлической крышкой.

Проект доклада направлен на согласование в другие заинтересованные органы исполнительной власти, но позиции о согласовании и замечания пока не поступили. "Этот перечень включает в себя полимерную упаковку, использование которой обусловлено исключительно маркетинговыми стратегиями компаний и не имеет функционального назначения, но имеет производимые в России аналоги. Учитывая изложенное, как производители, так и потребители указанных видов полимерной упаковки смогут оперативно перейти на выпуск товаров с учетом планируемых ограничений", - считают в министерстве.