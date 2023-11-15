15 ноября, 13:41,
обновлено 15 ноября, 14:14

Москва и Баку планируют до конца года подписать соглашение по строительству Решт-Астара

Как сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, стороны намерены с 2028 года "полномасштабно запустить этот маршрут с дополнительным приростом грузопотока"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия и Азербайджан должны до конца 2023 года подписать соглашение по строительству ж/ д участка Решт-Астара, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на пленарном заседании форума "Транспортная неделя".

"До конца этого года мы должны подписать соглашение с Азербайджаном аналогичное. И с 2028 года уже полномасштабно запустить этот маршрут с дополнительным приростом грузопотока, для начала - 15 млн тонн груза в год. Это все-таки достаточно амбициозные планы, но они выполняются", - сказал Белоусов. 

Теги:
АзербайджанРоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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