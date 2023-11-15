В Москве производитель картонной упаковки начал выпускать экологичную тару

Ежемесячно на производстве смогут выпускать до 20 млн единиц упаковки

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московский производитель картонной упаковки открыл новую линию по выпуску экологичной тары Tetra Top, которую ранее привозили из других стран. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В городе работает свыше 70 производителей бумаги и бумажных изделий, которые выпускают в том числе одноразовую картонную упаковку. Предприятия постоянно расширяют свой ассортимент, увеличивают объемы производства, находят новые рынки сбыта. Так, компания "Ламбумиз" начала выпуск нового вида упаковки Tetra Top, которую ранее завозили из-за рубежа. Производственная линия уже работает. Ежемесячно на ней смогут выпускать до 20 миллионов единиц упаковки", - приводятся в сообщении слова главы департамента Владислава Овчинского.

Отмечается, что в 2020 году предприятие приобрело автоматический рулонный высекательный пресс для производства заготовок из ламкартона, а также машины для изготовления ланчбоксов и стаканов wok.

В августе 2022-го производитель запустил еще один цех, в котором отходы картонной и полимерной тары перерабатывают, а затем направляют на реализацию партнерам. Мощности позволят ежемесячно перерабатывать 150 тонн ламинированного картона в месяц.

"В будущем мы планируем начать собственное производство подстаканников и лотков для яиц из получаемой целлюлозы, при этом вторичный полиэтилен станет материалом для выпуска гранул, которые добавляются в асфальтовое покрытие. Кроме того, в следующем году мы планируем получить субсидию для компенсации расходов, связанных с научно-исследовательской деятельность по выпуску новой продукции", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Александра Абалакова.