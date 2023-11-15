Минэнерго предложило завершить консолидацию ТСО в 2024 году

По планам министерства, к 2025 году, когда все критерии будут введены в действие, в каждом регионе должно остаться не более 3-5 ТСО, а их суммарное количество в стране должно составить около 300

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ предлагает завершить процесс консолидации территориальных сетевых организаций (ТСО) на год раньше - в 2024 году. Такое предложение огласил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в ходе Всероссийского совещания об итогах подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2023-2024 годов.

"Просил бы согласовать сокращение на год сроков ввода финальных критериев отнесения к ТСО. Напомню, у нас финальные критерии в 2025 году должны были вступить в действие. Предлагаем с учетом обращений регионов, а их действительно много, эти критерии ввести в действие с 2024 года. Тем самым процесс консолидации ТСО и выдавливания недобросовестных ТСО завершить в 2024 году", - сказал он.

"Из 1 680 компаний, которые существовали на начало 2022 года, на 1 января 2024 года, в соответствии с теми критериями, которые мы ужесточили, должно остаться 900 таких компаний", - добавил Грабчак.

По планам министерства, к 2025 году, когда все критерии будут введены в действие, в каждом регионе должно остаться не более 3-5 ТСО, а их суммарное количество в России должно составить около 300.

Консолидация ТСО необходима для повышения надежности энергоснабжения потребителей. В 2022 году в Минэнерго отмечали, что изменения критериев направлены на повышение уровня готовности региональных штабов и сетевых организаций к предотвращению и ликвидации последствий аварий природного и техногенного характера, безаварийному прохождению отопительного сезона, ликвидации последствий паводков и пожаров, а также на повышение надежности электроэнергетических систем. В Минэнерго поясняли, что новые критерии позволят постепенно лишить неэффективные ТСО соответствующего статуса.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил усилить работу по консолидации сетевых объектов для повышения ответственности ТСО за надежное энергоснабжение.