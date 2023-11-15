Чернышенко сообщил, что ГЛОНАСС позволяет снизить затраты на топливо до 30%

По словам вице-премьера, использование систем мониторинга и управления транспортом в повседневной деятельности компаний позволяет нарастить объем предоставляемых услуг на 25%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Спутниковая система мониторинга автомобильного транспорта ГЛОНАСС позволяет снизить до 30% затраты на потребление топлива. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Транспортная неделя" сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Ключевое внимание мы уделяем внедрению искусственного интеллекта. С его помощью мы сможем сформировать прозрачную, безопасную и эффективную логистику пассажиров и грузов. Уже сейчас мы видим все больше положительных эффектов от цифровизации транспорта. Благодаря спутниковым системам мониторинга транспорта GPS/ГЛОНАСС от 20% до 30% снижаются затраты, связанные с потреблением топлива", - сказал вице-премьер.

Чернышенко отметил, что также повышается производительность труда водителей, растет безопасность пассажиров, а решения по устранению транспортных проблем принимаются онлайн.

По его словам, использование систем мониторинга и управления транспортом в повседневной деятельности компаний позволяет нарастить объем предоставляемых услуг на 25%, повысить дисциплину водителей и производительность труда на 30%, а также сократить расходы на ремонт на 10%.