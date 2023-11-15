15 ноября, 14:02,
обновлено 15 ноября, 14:21

Белоусов сообщил, что создание международного оператора коридора Север-Юг обсуждается

По словам первого вице-премьера РФ, идея "жива"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Идея создания на транспортном коридоре Север-Юг трехстороннего международного оператора обсуждается, она "жива", сообщил ТАСС первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в кулуарах форума Транспортная неделя.

"Да, жива. Да, обсуждается, конечно", - прокомментировал Белоусов соответствующее предложение.

Год назад на Веронском Евразийском экономическом форуме, проходившем в Баку, Белоусов заявлял, что Россия предлагает создать на транспортном коридоре Север-Юг трехстороннего международного оператора с участием Ирана и Азербайджана. 

Теги:
РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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