Белоусов сообщил, что создание международного оператора коридора Север-Юг обсуждается

По словам первого вице-премьера РФ, идея "жива"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Идея создания на транспортном коридоре Север-Юг трехстороннего международного оператора обсуждается, она "жива", сообщил ТАСС первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в кулуарах форума Транспортная неделя.

"Да, жива. Да, обсуждается, конечно", - прокомментировал Белоусов соответствующее предложение.

Год назад на Веронском Евразийском экономическом форуме, проходившем в Баку, Белоусов заявлял, что Россия предлагает создать на транспортном коридоре Север-Юг трехстороннего международного оператора с участием Ирана и Азербайджана.