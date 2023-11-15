ФРГ заморозит некоторые климатические проекты после вердикта Конституционного суда

Как уточняет агентство DPA, ситуация не окажет влияния на меры по повышению энергоэффективности зданий

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Вердикт Конституционного суда Германии по климатическому фонду означает, что €60 млрд, выделенные ранее на климатические цели, больше недоступны и ряд проектов будут заморожены до составления нового плана финансирования. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы парламентариев в Бундестаге.

"Разумеется, это решение имеет прямые последствия для Фонда климата и трансформации, и 60 миллиардов, которые были выделены туда в 2021 году, теперь больше недоступны. Поэтому экономический план придется обсуждать еще раз и перерабатывать", - сказал он. По его словам, до тех пор "министр финансов в рамках своих полномочий заблокировал будущие обязательства" по ряду проектов. Каких-либо подробностей Шольц не привел.

Как уточняет агентство DPA, ситуация не окажет влияния на меры по повышению энергоэффективности зданий.

Ранее Конституционный суд ФРГ признал неправомерным решение кабмина перераспределить десятки миллиардов евро о из одного фонда в другой. В 2021 году правительство Шольца направило 60 млрд "коронавирусных" денег на экологические проекты.

Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) счел такой шаг неконституционным. Суть претензий сводилась к строгой фискальной политике Германии - большие кредиты брать нельзя из-за действующего механизма, известного как "долговой тормоз". В особенных ситуациях действуют исключения, и именно с пандемией и беспрецедентными мерами по ограничению общественной жизни кредиты - даже в таком большом объеме - были оправданы. В ХДС/ХСС полагали, что просто так менять статьи расхода - в данном случае на климатические проекты - нельзя. Конституционный суд теперь встал на их место.

Как сообщает телеканал n-tv, теперь эти деньги либо придется получать через другие источники, либо отказываться от планов совсем. Оба варианта имели бы эффект разорвавшейся бомбы, отмечает телеканал.