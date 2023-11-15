Мишустин заявил о необходимости привлекать бизнес к строительству взлетно-посадочных полос

Премьер пояснил, что частные компании и регионы должны иметь возможность инвестировать в строительство ВВП, "естественно, под полным контролем Росавиации и Минтранса"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно проработать привлечение частного бизнеса к строительству взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропортах.

Глава кабмина затронул эту тему во время осмотра выставки "Транспорт России". "Я бы хотел остановиться на очень значимом проекте - строительство взлетно-посадочных полос. Для всей страны это очень значимо. Надо дать возможность реализации государственно-частного партнерства для строительства полос - естественно, под полным контролем Росавиации и Минтранса", - обозначил задачу он.

Мишустин отметил, что нужно публично объяснить, как частный бизнес может участвовать в создании ВПП, "и дать возможность в том числе и частным компаниям, и регионам инвестировать средства в строительство полос". "Давайте как можно быстрее придем к общему знаменателю. Надеюсь, что под руководством Андрея Рэмовича [Белоусова, первого вице-премьера] мы в ближайшее время рассмотрим механизм доступа для всех заинтересованных лиц", - указал премьер.

Во время обхода экспозиции ему в целом рассказали о результатах и дальнейших планах такой работы. Несколько недель назад была введена в строй новая ВПП в аэропорту Магнитогорска длиной 3 250 м. Реконструкция была проведена за пять месяцев - руководитель Росавиации Дмитрий Ядров признался, что сначала ему даже не верилось в такие сроки. "Верить всегда надо. Но доверять и проверять", - посоветовал Мишустин.

Ядров отметил, что в этой сфере удалось задать высокую планку: если за 2019-2022 годы суммарно было введено 17 ВПП, то только в этом году будет запущено 13.

Система управления беспилотниками

Кроме того, на выставке премьеру презентовали систему представления планов полетов по сети Интернет и телефонной сети (СППИ). Это цифровая платформа управления беспилотными воздушными судами, которая позволяет сформировать план полета с использованием карты, проверить возможности полета БПЛА, отследить реестр планов использования воздушного пространства, заполнить бланк плана полета с использованием веб-формы.

Внедрение СППИ позволило резко сократить количество неформатных сообщений, ранее обрабатывавшихся вручную. Благодаря интеграции со сторонними информационными системами уже на этапе формирования плана полета пользователь проверяет актуальность подаваемых им сведений в органы Единой системы организации воздушного движения РФ. Оператор беспилотника, находясь в любой точке страны, получает от профильных ведомств все необходимые согласования на выполнение полета.

Комментируя эту разработку, Мишустин отметил, что правительство проводит системную работу по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство. Он пояснил, что речь в том числе идет о снятии административных барьеров, быстром получении необходимых согласований и разрешений, формировании карты движения всех гражданских беспилотников. Это, с одной стороны, гарантирует безопасность, а с другой - обеспечит людям и бизнесу комфортное и легальное планирование и выполнение полетов.

Премьер подчеркнул, что эта сфера имеет огромный потенциал, поэтому нужно уже сейчас детально проработать все вопросы, касающиеся надежного обеспечения совместных полетов традиционных и безэкипажных воздушных судов.

Цифровой двойник дороги и другие решения

Главе кабмина представили и ряд других отечественных инноваций в сфере транспорта. В их числе - авиационная сервисная платформа, которая обеспечивает отраслевое взаимодействие специализированными сообщениями и позволяет заместить ушедшие с рынка американский (ARINC) и швейцарский (SITA) аналоги.

Увидел он и цифровой двойник автомобильной дороги М-11 "Нева", который используется для безопасного управления беспилотниками на трассе, расширяя дальность машинного зрения за счет взаимодействия с "умной" инфраструктурой дороги.

Среди других разработок главе кабмина показали электронные перевозочные документы и искусственный интеллект для безопасности пассажирских перевозок. Такие инновации обеспечивают возможность оформления путевых листов в электронном виде совместно с прохождением дистанционного предрейсового контроля. Дополнительно в движении искусственный интеллект, основанный на технологиях компьютерного зрения, распознает потенциально опасные события в дороге, в том числе усталость, засыпание, отвлечение внимания, использование мобильного телефона, курение и другие.

На стенде Российского университета транспорта премьеру презентовали цифровую платформу "РУТ Мобилити". Эта система помогает прогнозировать характеристики транспортной системы при развитии городской структуры и увеличении транспортной нагрузки.