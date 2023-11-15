15 ноября, 14:31

В Казахстане представили банкноты с новым дизайном

Первая обновленная купюра номиналом 5 тыс. тенге будет доступна уже к концу года

АСТАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана представил серию банкнот с новым дизайном, посвященным сакской культуре (саки - далекие предки казахов). Выпуск серии направлен на повышение степеней защиты тенге, популяризацию культурных ценностей и истории страны, сообщила пресс-служба финансового регулятора.

"На XI Конгрессе финансистов Казахстана Национальный банк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты. Она основана на элементах "сакского стиля" и отражает наследие страны - от уникальной культуры номадов (кочевников - прим. ТАСС) до современного Казахстана. Новый банкнотный ряд поступит в обращение по мере изготовления", - говорится в сообщении.

Отмечено, что первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5 тыс. тенге ($10,7) будет доступна уже к концу 2023 года. На ней представлен беркут как символ безграничной свободы, силы и ловкости. На банкноте также показаны артефакты, найденные во время археологических раскопок на территории Казахстана.

"В соответствии с международной практикой, дизайн банкнот обновляется поэтапно в целях внедрения усовершенствованных степеней защиты и профилактики фальшивомонетничества. Также важным элементом является популяризация культурных ценностей и истории страны", - пояснили в пресс-службе.

После выпуска банкнот нового дизайна денежные знаки предыдущего образца будут постепенно изымать из обращения. Национальный банк устанавливает период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов в один год, который может быть продлен при необходимости. Новые банкноты обязательны к приему по номинальной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета. 

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