15 ноября, 14:24

В Заполярье реконструировали часть автодороги Р-21 "Кола"

На эти цели направили 4,5 млрд рублей

МУРМАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Дорожные службы завершили реконструкцию участка федеральной автодороги Р-21 "Кола", единственной за Полярным кругом автотрассы высшей категории. Участок в 4,5 км расширили с двух до четырех полос, полностью осветили и оборудовали барьерным ограждением, что исключит выезд на встречную полосу, рассказал журналистам начальник ФКУ Упрдор "Кола" Дмитрий Джос.

"Это единственная дорога в России, находящаяся за Полярным кругом и которая имеет высшую техническую категорию. Объект является продолжением начатого в 2013 году большого проекта по реконструкции автоподъезда к Североморску. В 2016 году мы ввели первые 14 км, тогда это называлось "Объездная дорога Мурманска". Сейчас вводим еще 4,3 км. Итогом реконструкции станет ввод в 2025 году транспортной развязки на 19-м км автоподъезда. Более 4,5 млрд рублей стоил участок, введенный этом году", - сказал Джос по итогам запуска участка, который открыл в режиме телемоста премьер-министр России Михаил Мишустин во время проведения "Транспортной недели".

Дорогу адаптировали под современные нагрузки, она имеет двухслойное асфальтобетонное покрытие, четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Освещение установили на всем протяжении объекта, а также осевое барьерное ограждение, что исключит выезд на встречную полосу. "После строительства развязки на 19-м км дальше планируем проводить капремонт до 32-го км. В лучшем случае в следующем году планируем начать капремонт и расширение с двух полос до четырех", - добавил Джос.

В ходе реконструкции, которую вели с весны 2021 года, часть дороги прошла по новому направлению - вдоль восточной границы промышленной зоны Мурманска, в связи с чем дорожникам пришлось организовать масштабные буровзрывные работы, изъято более 316 куб. м скальных пород. Учли и экологический аспект: организован водоотвод с проезжей части по всем нормам охраны окружающей среды. Специалисты обустроили также 13 съездов и примыканий к промышленным и складским зонам, а также к популярному среди местных жителей и гостей региона горнолыжному комплексу "Южный склон" в Ленинском районе Мурманска. На пути к комплексу устроен подземный пешеходный переход с постоянным внутренним освещением зимой, пешеходные дорожки и тротуары с перильным ограждением.

С вводом второго участка трассы завершено возведение своеобразного автотранспортного полукольца вокруг Мурманска и обеспечена транспортная связь промышленной зоны с сетью автомобильных дорог города и региона. Значительно увеличена пропускная способность участка трассы в условиях постоянно растущей интенсивности движения в связи с развитием Мурманского транспортного узла и территории Арктики. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияМурманская область
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